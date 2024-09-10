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В ходе СКШУ «Океан-2024» ВМФ РФ ударили по морским целям условного противника

Боевые корабли, подлодки и береговые комплексы Тихоокеанского и Северного флотов ударили по морским целям условного противника в ходе СКШУ «Океан-2024», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Первыми стрельбу в акватории Японского моря по морскому корабельному щиту, имитирующему корабль условного противника, открыли катера «Р-14» и «Р-18». Второй выстрел произвела подлодка «Петропавловск-Камчатский».

В целях ослабления средств ПВО противника по мишени нанес удар корвет Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». По сложной мишенной позиции на дистанции ударил также экипаж атомного подводного крейсера «Омск».

С побережья Японского моря по целям нанесли удар расчеты ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» Тихоокеанского флота. Из акватории Баренцева моря морскую цель, расположенную на расстоянии более 200 км, атаковал экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Головко».

Результаты поражения целей контролировались с использованием БПЛА «Форпост-Р».

Во вторник стартовало стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024». Оно будет идти по 16 сентября.