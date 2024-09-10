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Путин по видео поучаствовал в военных учениях РФ и КНР «Океан-2024»

Президент России Владимир Путин в формате телемоста поучаствовал в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Океан-2024» будет идти с 10 по 16 сентября. Учения проводят в Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также в акваториях Каспийского, Средиземного и Балтийского морей.

В маневрах участвует около 400 кораблей, субмарин и судов обеспечения вспомогательного флота. Также задействованы 120 вертолетов и самолетов морской авиации, 90 тыс. солдат.

Кроме того, участниками учений стали самолеты и военные корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Во время учений проверят уровень боеготовности ВМФ РФ и флота КНР, насколько слаженно они действуют.

Также в ходе «Океана-2024» российская армия отработает технику использования новейших вооружений. Будет применяться опыт, который ВС РФ получили в том числе во время СВО.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов заявил, что Россия входит в тройку сильнейших военно-морских держав в мире. Российский флот обеспечивает суверенитет государства.