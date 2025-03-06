В ХАМАС подтвердили проведение переговоров с США

Палестинское движение ХАМАС несколько раз контактировало с американскими чиновниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По словам одного из представителей движения, осуждался вопрос израильских заключенных, имеющих американское гражданство, как живых, так и погибших.

Кроме того, один высокопоставленный член ХАМАС рассказал, что недавно в столице Катара Дохе прошли две встречи между представителями движения и чиновниками из США.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС освободило еще троих заложников, в числе которых оказался россиянин Александр Труфанов. До этого Путин приказал сделать все возможное, чтобы освободить и вернуть на родину гражданина России.