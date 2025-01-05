В Греции заявили, что смогут прожить без российского газа

Генеральный директор греческой компании Gastrade Костис Сифнеос заявил, что Греция сможет обойтись без российского газа. По его словам, возможности импорта этого энергоресурса из других стран почти вдвое превышают ее потребности, сообщает РИА Новости .

«Греции нечего бояться каких-либо перебоев в поставках российского природного газа», — заявил он в эфире телеканала ERTNews.

Он отметил, что у страны есть два терминала СПГ — в Ревитусе и Александруполисе.

«Поэтому есть возможность полного покрытия греческого рынка, если возникнут проблемы с российским газом, который в Грецию поступает через Турцию, а не через Украину», — добавил Сифнеос.

Ранее пресс-служба российского газового гиганта сообщала, что Москва прекратила поставки газа в Евросоюз через Украину после завершения срока действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом», который был подписан 30 декабря 2019 года.