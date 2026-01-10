В Гренландии призвали США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Лидеры пяти политических партий Гренландии выступили с совместным заявлением по поводу призывов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к присоединению острова. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В заявлении Йенс Фредерик Нильсен (партия «Демократы»), Пеле Бруберг («Маяк»), Муте Эгеде («Народное сообщество»), Алека Хаммонд («Вперед») и Аккалу Еримиассен («Солидарность») призвали главу Белого дома прекратить «пренебрежительное отношение» к острову.

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами. Как лидеры гренландских партий, мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше желание, чтобы пренебрежительное отношение США к нашей земле прекратилось», — говорится в заявлении.

При этом депутаты добавили, что Гренландия намерена продолжить сотрудничество как с США, так и с другими западными государствами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для Вашингтона необходимо владеть Гренландией, а не арендовать ее. Американский лидер неоднократно угрожал Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа «продать» Гренландию и заявлял о готовности решить вопрос «любым способом».

