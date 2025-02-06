В Гренландии могут провести голосование о незавимости

Гренландская партия Siumut инициирует голосование о независимости острова от Дании в марте 2025 года, сообщает РБК .

«Пока наша территория не обретет статус независимого государства, наши возможности официально участвовать в переговорах будут ограничены», — заявила представитель партии Дорис Йенсен.

При этом все пять парламентских партий Гренландии выступают против вхождения острова в состав США, утверждается в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал датским властям выкупить остров для «обеспечения безопасности демократии».

В Европе сочли американскую инициативу неприемлемой и выступили за военную поддержку Дании и Гренландии.