В Гренландии могут провести голосование о незавимости
Гренландская партия Siumut инициирует голосование о независимости острова
Гренландская партия Siumut инициирует голосование о независимости острова от Дании в марте 2025 года, сообщает РБК.
«Пока наша территория не обретет статус независимого государства, наши возможности официально участвовать в переговорах будут ограничены», — заявила представитель партии Дорис Йенсен.
При этом все пять парламентских партий Гренландии выступают против вхождения острова в состав США, утверждается в публикации.
Ранее президент США Дональд Трамп предлагал датским властям выкупить остров для «обеспечения безопасности демократии».
В Европе сочли американскую инициативу неприемлемой и выступили за военную поддержку Дании и Гренландии.