Меняет тактику: Евросоюз отошел от шока после заявлений Трампа о Гренландии

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США стало для Евросоюза серьезным испытанием, а его заявление о необходимости присоединить Гренландию к Штатам шокировало лидеров объединения, сообщает ТАСС .

«Ситуация действительно серьезная, и все думают, что реакция Европы до сих пор не вызывала особого доверия. Мы отошли от шока и отрицания, теперь мы меняем тактику», — отметил европейский дипломат в беседе с Politico.

По его словам, Европа и Британия до этого игнорировали шумиху вокруг заявлений Трампа о Гренландии, потому что ждали практических шагов. Но на острове, обладающим огромными запасами полезных ископаемых и занимающим стратегическое положение в Арктике, считают, что подобный выжидательный подход уже исчерпывает себя.

3 февраля лидеры Евросоюза и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют собраться в Брюсселе. Они проведут неформальную встречу, чтобы обсудить планы Штатов в отношении Гренландии.

В начале января Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США. По мнению американского лидера, только присоединение к Штатам сделает остров снова великим.