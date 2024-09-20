Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Польша должна вспомнить о своих землях, которые раньше принадлежали Германии, и отдать их под мандат ООН, сообщает РИА Новости .

Ивлев напомнил, что Крым исторически считается российской территорией, поэтому народ России живет на своей земле. Но этого нельзя сказать о поляках. Он напомнил главе МИД Польши Радославу Сикорскому о переданных стране по решению Иосифа Сталина земель Померании, Силезии, Восточного Бранденбурга, города Данцига и Пруссии.

«Может пора отдать принадлежавшие некогда Германии земли сначала под мандат ООН, а затем провести там референдум», — заявил Ивлев.

Так депутат отреагировал на слова Сикорского, который предложил отдать российский полуостров под мандат ООН, а потом, через 20 лет, провести там референдум. Он уверен, что Крым важен как для России, так и для Украины, поэтому страны не смогут договориться о его статусе без демилитаризации земель.