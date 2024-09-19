Польша хочет передать Крым под мандат ООН и устроить там «референдум»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН. По мнению главы польского МИД, на российском полуострове нужно провести «референдум», чтобы определить его принадлежность, но эту инициативу можно «отложить на 20 лет», сообщает «Царьград» .

С таким заявлением Сикорский выступил во время ежегодной встречи YES в Киеве. Руководитель польской дипломатии отметил, что Крым представляет собой «большое символическое значение для России», но и для Украины полуостров «стратегически важен».

Вместе с тем Сикорский выразил мнение, что Киев и Москва могли бы прийти к компромиссу по вопросу Крыма.

По мнению политика, «референдум» в Крыму можно «отложить на 20 лет», и в течение этого времени полуостров должен быть «демилитаризирован».

«Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями (полуострова — ред.)», — сказал Сикорский.