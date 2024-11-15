В Германии раскрыли число погибших в украинском конфликте немцев
FF: Десять граждан ФРГ погибли в конфликте на Украине
Десять граждан ФРГ погибли с начала конфликта на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Rundschau.
Журналисты немецкого издания приводит ответ правительства Германии на запрос депутата бундестага Андрея Хунко.
«Правительство Германии должно позаботиться о том, чтобы немецкие граждане не принимали участия в войне на Украине», — отметил депутат после опубликования данных.
Ранее российские силы ликвидировали двух наемников ВСУ в Харьковской области.