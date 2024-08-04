В Германии предложили заключить с Россией пакт о ненападении
Премьер немецкой Тюрингии выступил за оборонительный союз с Москвой
Премьер-министр немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов выступил за создание оборонительного европейского союза с участием России, пишет «КомерсантЪ».
«Нам нужен европейский мирный порядок, включающий Россию. Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительный союз», — заявил глава кабинета немецкого региона.
По его словам, новое образование должно регулировать конфликты внутри Европы.
Политик отметил, что пока «наконец, подумать о Европе в целом, и Россия является частью этого».
Ранее в Германии раскритиковали планы размещения американских ракет на территории страны.