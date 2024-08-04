В Германии предложили заключить с Россией пакт о ненападении

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Премьер немецкой Тюрингии выступил за оборонительный союз с Москвой

Премьер-министр немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов выступил за создание оборонительного европейского союза с участием России, пишет « КомерсантЪ ».

«Нам нужен европейский мирный порядок, включающий Россию. Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительный союз», — заявил глава кабинета немецкого региона.

По его словам, новое образование должно регулировать конфликты внутри Европы.

Политик отметил, что пока «наконец, подумать о Европе в целом, и Россия является частью этого».

Ранее в Германии раскритиковали планы размещения американских ракет на территории страны.