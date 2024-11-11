В Германии опасаются сделки США и России по Украине

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Министр обороны Германии выступил против переговоров Москвы и Вашингтона

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил против переговоров Москвы и Вашингтона по окончанию украинского конфликта, пишет газета «Известия» .

Военный чиновник заявил, что взаимодействие США и России угрожает интересам Украины и Европы.

«Да, опасность существует, и я надеюсь, что она не будет реализована», — приводит слова Писториуса газета Die Zeit.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп пока не планируют телефонный разговор.

В воскресенье Washington Post сообщила о якобы совершенном звонке Трампа Путину в ходе которого обсуждалась ситуация с украинским кризисом.

В ходе предвыборной кампании американский политик часто использовал тезис о возможности прекращения конфликта на Украине за 24 часа. В России скептически отнеслись к такому заявлению республиканца.