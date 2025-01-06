В Германии исключили возможность визита Шольца в Россию

Немецкий кабмин исключил возможность визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в российскую столицу до досрочных выборов в Германии, который пройдут 23 февраля, сообщает РИА Новости .

Об этом рассказал пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, парламентарий от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер два раза попытался распространить фейк о якобы готовящемся визите канцлера. Это было сделано через соцсеть Х и публикацию в издании Spiegel.

Хебештрайт подчеркнул, что необоснованные утверждения Кизеветтера привели к бурной реакции в стране и за границей, в том числе к раздражению в Киеве.

Ранее опрос показал, что всего 16% немцев убеждены, что Шольц будет переизбран канцлером по итогам досрочных выборов. 49% респондентов уверены в победе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.