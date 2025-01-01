Немцы не верят в продолжение карьеры Олафа Шольца на посту канцлера

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В переизбрание Шольца верят всего 16 процентов немцев

Только 16% жителей ФРГ убеждены, что Олаф Шольц будет переизбран канцлером по итогам грядущих досрочных выборов в стране, пишет РИА Новости со ссылкой на данные соцопроса.

Социал-демократическая партия Германии, которую представляет Шольц, вызывает симпатии 7% респондентов, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.

49% опрошенных называют победителем грядущих выборов блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов во главе с лидером Фридрихом Мерцем, который в таком случае станет новым канцлером.

В успех правой партии «Альтернатива для Германии» верят 15% опрошенных, треть аудитории не определилась с выбором.

Ранее немецкий парламент вынес вотум недоверия Шольцу, выборы в Бундестаг назначены на 23 февраля 2025 года.