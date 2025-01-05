Депутат бундестага: Шольц может встретиться с Путиным до 23 февраля

Депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может посетить Россию до досрочных выборов в бундестаг, которые должны состояться 23 февраля, пишет РИА Новости .

«Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц отправится в Москву и/или встретится с Путиным до 23 февраля», — написал он в соцсети Х

Он отметил также, что встреча Путина с Трампом может состояться в марте.

В преддверии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января, весь мир гадает, сможет ли эксцентричный политик, вернувший себе место в Белом доме после четырехлетней паузы, добиться мира на Украине, как он неоднократно обещал в ходе предвыборной кампании.