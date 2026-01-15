В ФРГ увидели в свитере Лаврова с надписью «СССР» вызов всему миру

Министр обороны Германии Борис Писториус завил, что глава МИД России Сергей Лавров надел свитер с надписью «СССР» во время визита на Аляску с целью демонстрации силы РФ. Немецкий чиновник увидел в этом глобальный вызов всему миру и США, сообщает MK.RU со ссылкой на газету Zeit.

По его мнению, этот жест говорит о стремлении России вытеснить Соединенные Штаты из Европы. Он также назвал тот факт, что Лавров носил свитер с надписью «СССР» «примером ревизионизма», который стал уже частью «ДНК» РФ.

Писториус считает, что российская политическая элита до сих пор не может смириться с распадом СССР.

При этом Лавров ранее пояснил, что его свитер не имел никакого скрытого политического контекста. Министр отметил, что одежда даже понравилась американской стороне.

Саммит РФ и США прошел на Аляске 15 августа 2025 года. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в том числе обсудили на нем украинское урегулирование.

