В ФРГ призвали внимательнее изучить вопрос передачи замороженных активов РФ

Глава федеральной канцелярии и министр по особым поручениям Торстен Фрай заявил, что нужно внимательнее изучить вопрос передачи Украине замороженных в Европе активов России, сообщает RT со ссылкой на FAZ.

«Мы не должны позволить России играть с нами. Однако если мы хотим достичь перемирия мирными средствами, то инструментов у нас не так много. Поэтому я за использование всех доступных средств», — отметил он.

Политик также добавил, что «чувство справедливости подсказывает», что следует обращать внимание и на контраргументы по этому вопросу.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц, заявил, что если у ФРГ появится возможность использовать замороженные российские активы на правовой основе, то тогда она это сделает.

По словам Мерца, конфисковать замороженные российские средства можно только в том случае, если это одобрит закон. При этом он отметил, что существуют негативные последствия этих действий.