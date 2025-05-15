В Германии назвали условие конфискации российских активов

Канцлер Германии Фридрих Мерц, заявил, что если у ФРГ появится возможность использовать замороженные российские активы на правовой основе, то тогда она это сделает, сообщает РИА Новости со ссылкой на Zeit.

По словам Мерца, конфисковать замороженные российские средства можно только в том случае, если это одобрит закон. При этом он отметил, что существуют негативные последствия этих действий.

Канцлер ФРГ опасается, что конфискация замороженных российских активов может повлечь за собой определенные риски для европейского финансового рынка.

Мерц уточнил, что Германия сейчас обсуждает этот вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не откажется от своих прав на замороженные активы. Она будет их защищать.