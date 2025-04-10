Песков: Москва никогда не откажется от своих прав на замороженные активы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что страна не откажется от прав на замороженные активы. РФ будет их защищать, сообщает ТАСС .

«Россия никогда не откажется от своих прав на ее собственные активы и не откажется от защиты этих прав», — заявил Песков журналистам.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что некоторые страны Европы выступили против использования активов России в помощь Украине. Песков подчеркнул, что Россия знает об этом. При этом он отметил, что такая позиция не означает смену риторики Европы.

После начала СВО Евросоюз, США, Канада и Япония заморозили российские активы в размере около 300 млрд долларов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит в случае использования активов в помощь Киеву.

Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз планирует до конца апреля передать Киеву 2,1 млрд евро доходов от замороженных активов России. По ее словам, транш предоставят поэтапно.