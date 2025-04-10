Песков: Москва никогда не откажется от своих прав на замороженные активы
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что страна не откажется от прав на замороженные активы. РФ будет их защищать, сообщает ТАСС.
«Россия никогда не откажется от своих прав на ее собственные активы и не откажется от защиты этих прав», — заявил Песков журналистам.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что некоторые страны Европы выступили против использования активов России в помощь Украине. Песков подчеркнул, что Россия знает об этом. При этом он отметил, что такая позиция не означает смену риторики Европы.
После начала СВО Евросоюз, США, Канада и Япония заморозили российские активы в размере около 300 млрд долларов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит в случае использования активов в помощь Киеву.
Ранее Каллас сообщила, что Евросоюз планирует до конца апреля передать Киеву 2,1 млрд евро доходов от замороженных активов России. По ее словам, транш предоставят поэтапно.