В Евросоюзе отреагировали на автопошлины Трампа

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Урсула фон дер Ляйен: ЕС защитит своих граждан от автопошлин Трампа

ЕС защитит своих граждан от негативных последствий ввода американских ограничений на ввоз автомобилей в США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Будучи крупнейшей торговой державой и сильным сообществом, состоящим из 27 государств-членов, мы будем совместно защищать наших сотрудников, предприятия и потребителей во всем ЕС», — говорится в заявлении политика.

Она назвала «негативными» для бизнеса решение Вашингтона о торговле.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение въездных пошлин в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. Американский лидер также предположил условия, при которых возможно приобретение китайской соцсети TikTok.