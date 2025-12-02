В Европе предрекли «некрасивую» сделку по Украине

Конфликт на Украине завершится заключением «некрасивой» сделки об урегулировании, полагает директор и основатель Брюссельского института геополитики Люк ван Мидделар. В интервью агентству Reuters он заявил, что в европейских политических кругах постепенно нарастает понимание неизбежности компромиссного решения.

Особую роль в этом процессе, как считает ван Мидделар, может сыграть президент США Дональд Трамп.

«Трамп явно хочет заключить сделку», — отметил политолог.

При этом эксперт подчеркнул, что подход американского лидера может оказаться крайне неприятным для европейских стран, поскольку он будет «следовать логике великих держав: „Мы — США, они — Россия, мы — великие державы“». Это подразумевает достижение договоренностей в обход интересов Европы, заявил эксперт геополитики.

Тем временем газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что США выступают за возвращение России ее активов, замороженных на Западе.

