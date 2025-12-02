Politico: США выступают за возвращение России ее замороженных на Западе активов

Правительство США выступает за разблокировку российских активов, находящихся под западными санкциями, при условии достижения соглашения, прекращающего украинский конфликт, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Как утверждают дипломаты, во время визита спецпредставителя ЕС по санкционной политике Дэвида О’Салливана в Вашингтон этим летом американские официальные лица «ясно дали понять», что их предложение состоит в том, чтобы вернуть России ее активы после заключения мирного договора.

В статье Politico также говорится, что американский план по урегулированию украинского кризиса, представленный в прессе в конце ноября, предполагает выделение 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов на восстановление Украины под контролем Вашингтона, а остальные средства — на создание некого двустороннего «механизма Россия — США».

Страны Евросоюза продолжают обсуждения о способах дальнейшего финансирования Украины, включая возможность использования замороженных российских активов, размещенных на Западе. Бельгия заблокировала предложение Еврокомиссии об изъятии российских активов под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита на саммите ЕС 23 октября, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены между всеми странами-членами блока.

Решение по этому вопросу было перенесено на декабрьский саммит ЕС, а Европейская комиссия получила поручение разработать различные варианты кредитования Украины на 2026–2027 годы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.