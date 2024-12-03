В Европе обсуждают вопрос отправки военных на Украину для наблюдения

Европейские страны начали обсуждать вопрос отправки своих военных на Украину с целью наблюдать за выполнением условий прекращения огня, если такое соглашение будет достигнуто, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Осведомленные источники утверждают, что переговоры об отправке наблюдателей из европейских стран на территорию Украины ведутся за рамками НАТО — напрямую между отдельными странами. На ближайшем заседании альянса, которое проходит с 3 по 4 декабря, эта тема не будет подниматься для массового обсуждения.

Европейские государства обеспокоены возможным устранением от мирных переговоров по украинскому вопросу со стороны США. Ряд стран уже предпринимает шаги, чтобы гарантировать свое участие в потенциальном урегулировании конфликта.

Причиной беспокойства стало громкое заявление избранного президента США Дональда Трампа о способности остановить военные действия за сутки. При этом конкретный механизм достижения мира американский политик не раскрыл.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от любых гарантий безопасности, которые заменят членство в НАТО. Соответствующее заявление сделали в МИД Украины.