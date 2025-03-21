В Европе хотят представить США план по смене лидерства в НАТО

Несколько европейских стран планируют до начала июньского саммита НАТО представить Соединенным Штатам план по смене лидерства альянса, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы ведут неформальные обсуждения по вопросу смены управления.

В плане, как сообщается в материале, есть пункты об обязательствах по росту расходов на оборону и наращиванию военного потенциала со стороны стран Европы.

Европа будет сохранять видимость жесткой позиции в отношении России до заключения крупного договора по безопасности с США, но экономические и политические кризисы заставят искать компромиссы, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.