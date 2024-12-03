В Европе хотят отправить войска на Украину в случае прекращения огня

Европейские страны обсуждают идею отправки «военной миссии» на Украину, если в рамках конфликта удастся достичь прекращения. Предполагается, что европейские военные будут контролировать соблюдение прекращения огня, сообщает Deutsche Welle* со ссылкой на два источника в Брюсселе.

Между тем украинское издание «Страна» со ссылкой на Agence France-Presse подтверждает, что в Европе начали обговаривать сценарий отправки на Украину своих военнослужащих для контроля над прекращением огня.

«Во многих странах очень серьезно думают о различных возможных сценариях и о том, как мы можем способствовать гарантиям безопасности. Нам нужно иметь идею, которую можно донести до США», — сказал европейский дипломат в беседе с AFP.

Вместе с тем отмечается, что «сближение» Киева с НАТО сейчас кажется «маловероятным».

Тем временем МИД Украины отверг любые гарантии безопасности, заменяющие членство украинцев в Североатлантическом альянсе.

* Признано иностранным агентом по решению Минюста РФ.