Украинский кризис может быть окончен на условиях РФ после того, как президент Владимир Зеленский устроил словесную перепалку в прямом эфире с американским коллегой Дональдом Трампом. Из-за случившегося Киев оказался в беспрецедентно уязвимом положении, рассказал ТАСС депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«С точки зрения развития украинского конфликта этот эпизод, несомненно, является поворотным пунктом», — отметил народный избранник.

Соединенные Штаты при президенте Трампе готовы отпустить Украину в случае, если она не пойдет на выполнение требований. Это касается, в том числе, и соглашения с Россией, добавил Мариани.

Выставление Зеленского из Белого дома до проведения обеда — не только унижение. Еще это четкий сигнал о том, что Трамп вместе со своей администрацией не будет оказывать безусловное покровительство Киеву.

На встрече с президентом США в Вашингтоне 28 февраля Зеленский начал с ним пререкаться. Через некоторое время после этого делегацию из Киева выгнали из Белого дома.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала приезд Зеленского в Вашингтон политическим и дипломатическим провалом.