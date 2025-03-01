Приезд украинского президента Владимира Зеленского на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом 28 февраля в Вашингтон — политический и дипломатический провал киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что Россия много раз отмечала — Зеленский коррумпирован и недоговороспособен. Украинская сторона отказалась вести переговоры по завершению конфликта весной 2022 года. Чтобы оправдать боевые действия и получение западной помощи, Киев применял манипуляции.

«Безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны», — подчеркнула Захарова.

На встрече с Трампом в Вашингтоне 28 февраля украинский президент начал пререкаться. В результате его вместе с киевской делегацией выгнали из Белого дома.

Ранее сообщалось, что Зеленский в Белом доме назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса «су*ой».