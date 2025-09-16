В Эстонии строят 40-километровый ров против танков на границе с Россией

Правительство Эстонии собирается до 2027 года возвести 40-километровый противотанковый ров в юго-восточной части страны у границы с РФ. Он войдет в «Балтийскую линию обороны», сообщает ТАСС со ссылкой на материал портала национального гостелерадио ERR.

Представитель Генштаба сил обороны Эстонии отметил, что еще около 600 бункеров должны будут создать в земле. Часть из них разместят рядом с запланированными позициями.

Суммарная протяженность планируемой Эстонией оборонительной зоны будет равна около 100 километров. Глубина составит примерно 40 км от линии сухопутной границы с Россией.

