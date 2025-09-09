Вмешалась политика: в Эстонии школьнице запретили говорить по-русски

Мама одной из учениц 3 класса школы в эстонском городе Виймси в соцсетях пожаловалась на запрет девочке говорить по-русски даже в коридоре: по ее мнению, это случае «вмешательства политики в детство», сообщает «Царьград» .

Несмотря на обучение в эстонской школе, в семейном кругу девочка говорит на русском и еще не в совершенстве владеет эстонским, но активно его изучает.

Женщина поделилась, что до недавнего времени у ее ребенка не было трудностей в общении с соучениками, однако в этот раз преподаватель остановила разговор девочки с товарищем, в очередной раз наложив вето на использование русского языка в стенах школы. Мать провела беседу с учительницей и выразила надежду на то, что подобные случаи не повторятся.

Ее особенно возмущает проникновение политических взглядов в школьное пространство, где дети, по ее мнению, легко находят общий язык, не обращая внимания на этническую или языковую принадлежность.

Она выразила убеждение, что образовательные учреждения должны обучать не только знаниям, но и уважению друг к другу, превращая языки в средство коммуникации, а не в препятствие, и призвала избегать межнациональных разногласий в сфере образования.