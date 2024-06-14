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В ЕС согласовали формат переговоров о приеме Украины и Молдавии

Переговоры о приеме в ЕС Молдавии и Украины начнутся 25 июня
Политика

Переговоры о приеме в ЕС Молдавии и Украины начнутся 25 июня, пишет ТАСС.

По данным агентства, послы стран Евросоюза согласовали эту дату.

"Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена приступить к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз до председательства Венгрии в Совете ЕС.