В ЕС согласовали формат переговоров о приеме Украины и Молдавии

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Переговоры о приеме в ЕС Молдавии и Украины начнутся 25 июня

Переговоры о приеме в ЕС Молдавии и Украины начнутся 25 июня, пишет ТАСС .

По данным агентства, послы стран Евросоюза согласовали эту дату.

"Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена приступить к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз до председательства Венгрии в Совете ЕС.