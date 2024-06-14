В ЕС согласовали формат переговоров о приеме Украины и Молдавии
Переговоры о приеме в ЕС Молдавии и Украины начнутся 25 июня
Переговоры о приеме в ЕС Молдавии и Украины начнутся 25 июня, пишет ТАСС.
По данным агентства, послы стран Евросоюза согласовали эту дату.
"Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена приступить к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз до председательства Венгрии в Совете ЕС.