Украину экстренно подготовят к вступлению в ЕС до председательства Венгрии

Источники газеты Financial Times заявили, что в июне Еврокомиссия порекомендует приступить к переговорам о вступлении Украины в Евросоюз. Чиновники хотят успеть провести консультации заранее, пока председателем Совета ЕС не стала Венгрия, сообщает «Царьград» .

В статье британской газеты также говорится, что Киев уже выполнил все условия, которые ему поставили ранее для вступления в Европейский союз. В частности, Украине надо было усилить борьбу с коррупцией, принять закон о лоббировании по европейским стандартам и обеспечить гарантии для нацменьшинств.

«ЕК порекомендует начать в этом месяце переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы продемонстрировать поддержку», — пишет FT.

По данным издания, Бельгия, которая пока председательствует в Совете ЕС, просит начать первый раунд переговоров о приеме Украины в блок на 25 июня. Спешка связана с возможными возражениями со стороны венгров — ожидается, что именно Будапешт может выступить против принятия Киева в Евросоюз.