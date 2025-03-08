В ЕС считают, что украинский кризис тянет Евросоюз на дно

Радев: на прошлой встрече Европейского совета не говорили о мире на Украине

На последней встрече Европейского совета в Брюсселе обсуждалось перевооружение. Однако о завершении украинского кризиса, который тянет ЕС на дно, никто не говорил, заявил президент Болгарии Румен Радев, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию BNR.

Политик считает, что планы Европы добиться мира на Украине силой — нереалистичные.

12 февраля сообщалось, что 37% опрошенных жителей Евросоюза допускают его развал в течение 20 лет. Больше всего скептиков — 52% — находятся в Болгарии.

Ранее лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил о претензии на Южную Бессарабию, которая находится в Одесской области Украины.