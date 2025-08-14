«В чем смысл, я не знаю»: Зеленский обратился к телеведущему Соловьеву

Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к телеведущему Владимиру Соловьеву, попытавшись в шутливой форме отреагировать на иронию по поводу его усилий попасть на переговоры с европейскими лидерами, сообщает «Царьград» .

На 15 августа запланирована встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Эта новость вызвала сильное беспокойство у Европы и Киева.

Поскольку все усилия Зеленского и его европейских союзников прорваться на эту встречу оказались тщетными, они начали создавать видимость влияния на предстоящее событие. Это особенно заметно по публикациям в западных СМИ, которые регулярно публикуют материалы о том, чего Киев и его партнеры требуют от Трампа, Путина или от обоих.

Давно известно, что президент России не поддается подобным манипуляциям. Трамп же в своей обычной манере дал понять, что действия его европейских «друзей» его не особо интересуют.

«Очень несправедливые СМИ работают против моей встречи с Путиным. Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей вроде Джона Болтона, который только что сказал, что, даже несмотря на то что встреча проходит на американской земле, „Путин уже выиграл“. Что это вообще значит? Мы выигрываем по ВСЕМ направлениям. Фейковые новости работают сверхурочно», — написал Трамп в соцсети X.

В воздухе повисла атмосфера провала. Зеленский отчаянно пытался изменить ситуацию — даже заявлял, что Трамп согласовывает с ним свои действия. Пытаясь хоть как-то разрешить кризис, Зеленский решил записать видеообращение к Владимиру Соловьеву.

Замысел, очевидно, заключался в том, чтобы высмеять то, что российские СМИ показывают тщетные попытки главы киевского режима «примазаться» к встрече на Аляске, и показать свою значимость. Зеленский пытался пошутить, но, по сути, сказал, как есть. Он заявил, что находится в Германии и «не может сказать, что он тут делает». По его словам, он ничего не понимает — ему обещали разговор с Трампом, но не сложилось.

«Посадили в какую-то комнату, дали трубку. Мерц в соседней сидит. Так и поговорили. В чем смысл, не знаю», — отметил он.

Реакция Рунета на это последовала однозначно негативная.

«Простите, но заметно: принюхнул, и мощно», «Пиши в „Спортлото“ или сразу Деду Морозу», «Зачем он сделал эту запись для Соловьева? Чтобы что? Просто взрыв мозга», «Да он просто напрашивается в студию на интервью», «„Посадили в какую-то комнату, дали трубку. Мерц в соседней сидит“. Это вам с Мерцем пора к камерам привыкать. Потом трубки отнимут», — пишут пользователи в комментариях.