сегодня в 10:27

В Буркина-Фасо выразили желание вступить в БРИКС

Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела во время встречи с российским послом в стране Игорем Мартыновым спросил Россию о возможности вступить в БРИКС, сообщает РБК .

Так Буркина-Фасо планирует бороться с доминированием доллара и евро. Тамбела также отметил, что с помощью членства в БРИКС государство сможет реализовать более справедливые торговые отношения на международной арене.

Ранее власти Буркина-Фасо отключили сигналы иностранных вещателей. Причиной такого решения стала трансляция доклада организации Human Rights Watch (HRW), в котором прозвучали обвинения властей страны в атаках на гражданское население.

Также МИД Буркина-Фасо призвал мировое сообщество оценить поддержку Украиной терроризма. В соцсетях диппредставительства Украины в Сенегале опубликовали видео в поддержку действий незаконных вооруженных формирований в Мали.