Власти Буркина-Фасо сделали заявление о поддержке Киевом терроризма

Ранее в соцсетях диппредставительства Украины в Сенегале опубликовали видео в поддержку действий незаконных вооруженных формирований в Мали.

RT также распространило кадры украинских наёмников на африканском континенте Африки, которые участвуют в боевых действиях на стороне сепаратистов.

Ранее сообщалось, что Мали получила поддержку России в борьбе с террористическими группировками.