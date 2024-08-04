Власти Буркина-Фасо сделали заявление о поддержке Киевом терроризма
МИД Буркина-Фасо призвало оценить украинскую поддержку терроризма
МИД Буркина-Фасо призвало мировое сообщество оценить поддержку Украиной терроризма, пишет RT.
Ранее в соцсетях диппредставительства Украины в Сенегале опубликовали видео в поддержку действий незаконных вооруженных формирований в Мали.
RT также распространило кадры украинских наёмников на африканском континенте Африки, которые участвуют в боевых действиях на стороне сепаратистов.
Ранее сообщалось, что Мали получила поддержку России в борьбе с террористическими группировками.