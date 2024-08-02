Россия усилит поддержку армии Мали для противостояния террористам
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Министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Мали Абдула Диопомпо провел телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Диалог произошел на фоне недавней гибели бойцов ЧВК «Вагнер» в этой стране, сообщает «Царьград».
Ранее в СМИ утверждалось, что десятки «вагнеровцев» вместе с военными ВС Мали погибли в результате нападения сепаратистов-тауарегов на их колонну. После удара по российским и малийским бойцам повстанцы объявили всеобщую мобилизацию, что говорит об их намерении еще больше разжечь конфликт, отмечает издание.
В этих условиях звонок малийского министра иностранных дел Лаврову можно расценивать как попытку заручиться дальнейшей военной поддержкой Москвы.
Российские дипломаты отметили, что выражают твердый настрой помогать Мали в различных вопросах, в том числе в повышении боеспособности национальных вооруженных сил. Кроме того, Москва пообещала продолжать подготовку малийских военнослужащих для борьбы с террористическими группировками.