В Британии разрабатывают секретный план на случай смерти Карла III

Королевская семья Соединенного Королевства создает тайный план, который может быть задействован, если Карл III умрет. Обнаруженная у монарха онкология заставила многих в Букингемском дворце задуматься о том, как будет происходить передача власти и какие действия необходимо предпринять до того, как это произойдет, сообщает газета « Известия ».

О наличии рака у Карла III стало известно 5 февраля. Многие в Букингенском дворце поняли, что вскоре может наступить необходимость менять короля. Поэтому кажется, что с каждым днем Британия все ближе к передаче короны наследнику — Уильяму V.

Принц практически сразу после сообщения об онкозаболевании отца начал готовиться к престолу. Он, например, поменял личного секретаря.

Также многие члены королевской семьи уже сейчас обсуждают, как изменится «баланс сил» во дворце при новом короле. Они пытаются спрогнозировать, как будут жить без Карла III.

Ранее американский журнал In Touch Weekly писал, что за последние месяцы здоровье британского монарха ухудшилось. Однако королевская семья пытается сделать вид, что Карл III наоборот выздоравливает.