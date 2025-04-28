В Белом доме прокомментировали объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы

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Белый дом: Трамп все больше разочаровывается в Путине и Зеленском

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все больше разочаровывается в главе российского государства Владимире Путине и украинском лидере Владимире Зеленском, сообщает издание Reuters .

Она подчеркнула, что обоим лидерам необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров и положить конец российско-украинскому конфликту.

Официальный представитель Белого дома прокомментировала объявленное Путиным перемирие в дни 80-летия Победы, отметив, что американский президент стремится к постоянному, а не временному прекращению огня.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на объявление президентом РФ Владимиром Путиным трехдневного перемирия в честь 80-й годовщины Великой Победы.