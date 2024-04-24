В Белом доме попытаются наверстать упущенное для Украины время

сегодня в 23:10

США начнет поставки оружия Украине в ближайшее время, чтобы сократить разрыв в оказании военной помощи, пишет РИА Новости .

«Переброска этих возможностей начнется немедленно, чтобы восполнить время, потерянное в этот критический момент», — заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова цитирует агентство.

Ранее администрация США приняла решение направить на Украину пакет с вооружениями и техникой на общую сумму 1 млрд долларов.

ВСУ уже получили баллистические ракеты ATACMS без публичной огласки этого вида поддержки.