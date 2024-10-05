В Азербайджане депутаты попросили МИД пересмотреть сотрудничество с США

Группа депутатов азербайджанского парламента направило обращение к главе МИД республики Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть сотрудничество с властями Соединенных Штатов, сообщает ТАСС .

Группа депутатов Милли меджлиса (парламента) Азербайджана обратилась к министру иностранных дел республики Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть сотрудничество с США, сообщает агентство Trend.

«США привносят геополитическую конкуренцию на Южный Кавказ и создают разделительные линии в регионе. <…> Обращаемся с просьбой предпринять некоторые шаги для пересмотра сотрудничества с США», — говорится в обращении.

Как пишет местное агентство Trend, 43 депутата предложили денонсировать «Совместное заявление о будущих военных и оборонных связях», подписанное с Вашингтоном в 1997 году, а также соглашение о закупке оборудования и оказании взаимных услуг, которое было подписано Пентагоном и Минобороны Азербайджана в 2013 году.

Ранее жители Грузии рассказали, ожидают ли они начала нового вооруженного конфликта с Россией после выборов в грузинский парламент. Выборы в республике состоятся 26 октября текущего года.