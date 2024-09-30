Жители Грузии ответили, ждут ли они войну с Россией

«АиФ»: жители Грузии считают, что им не нужен новый конфликт с Россией

Жители Грузии рассказали, ожидают ли они начала нового конфликта с Россией после выборов в грузинский парламент. Выборы пройдут 26 октября, а за кресла депутатов сразятся две партии — правящая «Грузинская мечта» олигарха Бидзины Иванишвили и «Единое национальное движение» экс-президента Михаила Саакашвили, при котором между РФ и Грузией в 2008 году произошла «августовская война», продлившаяся пять дней. Об этом сообщает aif.ru .

Например, местный врач Георгий Л. уверен, что война между Россией и Грузией будет, если на выборах победит партия Саакашвили.

«Лично мне ясно: скоро пройдут выборы, и если победит партия господина Саакашвили, все предрешено: он же бешеный, и его цель — война с русскими. О том, что затем случится с Грузией, он не подумает», — сказал медик.

Преподавательница Нино Г. также убеждена, что бывший грузинский лидер, который сейчас отбывает наказание в родной стране, «свихнулся на вражде с Россией, ничего не соображает и ни о чем больше не мыслит».

Хотя Нино уверена, что партия Саакашвили выборы не выиграет, она подозревает США в желании устроить в Грузии новую «революцию роз» либо стандартный государственный переворот в стиле Латинской Америки.

В свою очередь владелец турагентства Вахтанг Б. добавил, что «мишисты», которые ждут войны с Россией, сами на фронт идти не собираются.

«Я спрашиваю: а кто тогда? Ну, НАТО за нас вступится. Я говорю — в 2008 году они сильно нам помогли? Грузинскую армию за пять дней раздолбали! <…> „Мишисты“ тупо не соображают», — добавил бизнесмен.

Вахтанг добавил, что рассуждения о вступлении Грузии в войну с РФ — бравада и «дешевый треп». Предприниматель также обратил внимание на раскол в грузинском обществе — по его мнению, половина его соотечественников выбирают «Грузинскую мечту», другая половина считает себя противниками этой политсилы.

«Тут, скорее, существует опасность гражданской войны, поскольку все накалено», — предположил Вахтанг.

«Промосковские» политики

«Я не люблю „Грузинскую мечту“. Но Саакашвили — вариант куда хуже. Политиков-„мечтателей“ называют „промосковскими“, на деле это не так — они не испытывают к России особой любви», — высказался IT-специалист Ираклий К.

Он отметил, что «промосковские» политики по факту — прагматики и циники, которые понимают, что Москва является важным торговым партнером Тбилиси.

«Естественно я признаю: риторика „мишистов“ — антирусская. Политики из его партии призывают ввести для жителей РФ визы, выслать русских релокантов, отменить прямые рейсы, заблокировать торговлю. Я полагаю, это лишь игра на публику», — добавил другой бизнесмен по имени Автандил.

Автандил также уверен, что если эти политики придут к власти, то сразу будут вынуждены сотрудничать с Москвой.

