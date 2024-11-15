В Абхазии заявили о подготовке отзыва инвестсоглашения с Россией

Один из лидеров абхазской оппозиции Темур Гулия вышел к митингующим в Сухуме и заявил о подготовке отзыва инвестиционного соглашения с Россией, сообщает «Интерфакс» .

Гулия вышел к протестующим после переговоров в парламенте. По его словам, достигнута договоренность об отзыве инвестиционного соглашения с Россией. Он добавил, что сейчас разрабатывается соответствующий документ.

В администрации президента Абхазии подтвердили подготовку бумаги. Такое решение было принято, по словам абхазских властей, для стабилизации обстановки в республике.

В пятницу у стен парламента республики собрались митингующие, которые устроили потасовку с силовиками. Они выступали против ратификации инвестдоговора с Россией. Протестующие проникли на территорию парламента.

Также демонстранты грузовиком выбили ворота администрации президента Абхазии. Власти республики провели переговоры с демонстрантами.