Протестующие грузовиком выбили ворота администрации президента Абхазии
Протестующие в Абхазии на грузовике выбили ворота администрации президента
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В Абхазии участники протестов на грузовике выбили ворота администрации президента и пробились на ее территорию. Ранее демонстранты аналогичным образом пробились к зданию парламента, сообщает РИА Новости.
До этого на переговоры с митингующими вышли глава МВД Киут Роберт и руководитель службы госбезопасности республики Дмитрий Кучуберия. После этого два участника протеста зашли в здание абхазского парламента для переговоров с депутатами.
По данным скорой помощи Сухума, в результате протеста пострадали два человека.
Во время столкновений протестующие бросали в силовиков яйца, камни, бутылки и палки. В ответ на это стражи порядка применяли дымовые шашки.