Протестующие грузовиком выбили ворота администрации президента Абхазии

В Абхазии участники протестов на грузовике выбили ворота администрации президента и пробились на ее территорию. Ранее демонстранты аналогичным образом пробились к зданию парламента, сообщает РИА Новости .

До этого на переговоры с митингующими вышли глава МВД Киут Роберт и руководитель службы госбезопасности республики Дмитрий Кучуберия. После этого два участника протеста зашли в здание абхазского парламента для переговоров с депутатами.

По данным скорой помощи Сухума, в результате протеста пострадали два человека.

Во время столкновений протестующие бросали в силовиков яйца, камни, бутылки и палки. В ответ на это стражи порядка применяли дымовые шашки.