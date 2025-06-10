Узбекистан официально пожаловался России на притеснения своих граждан

сегодня в 23:35

МИД республики направил в Москву ноту в связи с участившимися случаями грубого обращения с узбекскими мигрантами, сообщают «Ведомости» .

В дипломатическом обращении выражена обеспокоенность неправомерными проверками и неуважительным отношением к гражданам Узбекистана на территории РФ.

На фоне обострившейся ситуации российские депутаты внесли законопроект, расширяющий полномочия регионов в миграционной сфере. Согласно инициативе, местные власти получат право ограничивать количество мигрантов в одном жилом помещении, устанавливать нормы жилплощади и вводить языковые требования.

Напряженность вокруг миграционного вопроса возросла после недавней спецоперации в общежитии предприятия Минобороны для рабочих из СНГ, где были задержаны пятеро человек с нарушениями миграционного режима.