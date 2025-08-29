Ушаков: визит Путина в Индию состоится в декабре

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин в декабре текущего года планирует посетить Индию, сообщает РИА Новости .

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин на грядущей неделе собирается поехать с четырехдневным визитом в Китай на саммит ШОС. Там пройдут крупные переговоры между делегациями России и КНР. Кроме того, на мероприятии запланирована встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Будет обсуждена подготовка к предстоящему в самом конце года, в декабре, визиту нашего президента в Индию», — сказал Ушаков.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет с 31 августа по 1 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 20 глав государств, в том числе Владимир Путин.