Ушаков считает поспешным предложение о 30-дневном перемирии на Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал поспешным американское предложение о 30-дневном перемирии России и Украины. Он считает, что его надо доработать, сообщает РИА Новости .

Ушаков отметил, что документ о прекращении огня имеет поспешный характер. По его словам, в нем изложен только украинский подход, а российская позиция не учитывается.

Помощник президента РФ добавил, что предложение о 30-дневном перемирии надо доработать. Но новая редакция должна быть создана с учетом интересов России.

Ранее Ушаков заявил, что для Москвы важно урегулировать украинский конфликт на долгосрочной перспективе. Временное прекращение огня ее не интересует.

Также, по его словам, предложение о 30-дневном перемирии — это уловка, которая направлена на то, чтобы ВСУ смогли передохнуть. Ушаков отметил, что президент РФ Владимир Путин озвучит решение насчет временного перемирия.