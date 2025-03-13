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Ушаков считает предложение о временном перемирии на Украине уловкой

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сказал, что считает уловкой предложение о временном перемирии на Украине. Так Запад пытается дать возможность передохнуть ВСУ, сообщает РИА Новости .

Предложение временно остановить огонь далеко от долгосрочного урегулирования конфликта. В этом случае озабоченности России не учитываются, отметил Ушаков.

Он добавил, что окончательное отношение РФ к идее заключения временного перемирия озвучит президент страны Владимир Путин.

Ранее Ушаков заявил, что РФ и США уверены — речи о принятии Украины в НАТО не идет.