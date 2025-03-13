Ушаков: Россия и США уверены, что речи о принятии Украины в НАТО не идет

Россия и Соединенные Штаты думают, что о принятии Украины в Североатлантический альянс не идет речи в рамках урегулирования конфликта, заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков во время беседы с ведущей ВГТРК Ольгой Скабеевой. Об этом пишет ТАСС .

Представитель Кремля рассказал советнику президента США по нацбезопасности Майклу Уолтцу про позицию Москвы по поводу того, что конфликт с Киевом необходимо урегулировать на долгий срок. Также он надеется, что требования РФ в вопросе окончания боевых действий будут учтены.

Ушаков подчеркнул, что регулярно контактирует с Уолтцем.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Штаты довольны желанием Украины начать переговоры. В Вашингтоне предпримут попытки, чтобы продвинуться в завершении конфликта.