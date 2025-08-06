Ушаков: Россия передала США сигналы по Украине

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Российская сторона передала Вашингтону через спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа сигналы по украинскому вопросу, сообщает РИА Новости .

6 августа президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа. Они обсудили в том числе урегулирование украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва передала американскому лидеру Дональду Трампу «некоторые сигналы» по Украине. В свою очередь президент США тоже передал их Путину.

Какие именно сигналы были переданы и получены, Ушаков не сообщил.

Встреча Путина и Уиткоффа продлилась около трех часов. Затем кортеж спецпосланника американского президента покинул Кремль.

Между тем стало известно, какой итог визита Уиткоффа в Москву «взбесит» Трампа. Такое произойдет, если спецпосланник не добился прогресса на переговорах с российским руководством.