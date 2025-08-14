Ушаков назвал основную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске

сегодня в 12:37

Ушаков: основной темой у Путина и Трампа будет урегулирование кризиса на Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что центральной темой на встрече российского лидера Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом будет урегулирование украинского кризиса, сообщает ТАСС .

По его словам, главы государств также затронут и другие темы.

15 августа на Аляске планируется провести встречу Путина и Трампа. Она начнется в 22:30 по московскому времени.

В четверг спецборт Ил-76 вылетел из Внукова на американскую базу Элмендорф-Ричардсон. На нем может находиться часть делегации РФ.